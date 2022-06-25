«Милан» хочет купить нападающего «Челси»

Нападающий Хаким Зиеш планирует сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. По сообщениям Football-Italia, марокканского футболиста не устраивает статус резервиста на «Стэмфорд Бридж». Игрок уже поручил своему агенту подыскать новый клуб.

Как информирует источник, в подписании Зиеша заинтересован «Милан». Представители итальянского гранда вступили в переговоры с «Челси» по трансферу марокканца.

Хаким пополнил ряды лондонского клуба летом 2020 года, перейдя из голландского «Аякса» за 40 миллионов евро. В прошлом сезоне форвард поучаствовал в 42 поединках, записав на свой счет восемь забитых мячей и шесть голевых передач.