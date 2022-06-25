Романо: «Челси» претендует на трёх дорогостоящих защитников

Всемирно известный трансферный инсайдер Фабрицио Романо сообщил об интересе «Челси» к трём звёздным центральным защитникам.

Возглавляет шорт-лист лондонцев 22-летний центрбек «Ювентуса» Маттайс де Лихт. «Бьянконери» запрашивают за голландца внушительную компенсацию, но до сих пор не согласовали с ним новый контракт. По данным Sky Sports, рулевой «Челси» Томас Тухель также высоко оценивает Жюля Кунде из «Севильи» и Натана Аке из «Манчестер Сити» – как и де Лихт, оба рассматриваются лондонским клубом в качестве трансферных целей.

Напомним, что по окончании сезона 2021/22 состав «Челси» покинули сразу два центральных защитника – Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен.