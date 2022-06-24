«Ноттингем Форест» договорился о трансфере форварда, который в прошлом сезоне забил 15 голов в Бундеслиге

«Ноттингем Форест» очень близок к тому, чтобы усилиться шестым бомбардиром немецкой Бундеслиги. Речь идёт о форварде «Унион» Берлина Тайво Авонийи, который в своё время несколько лет числился в «Ливерпуле».

Сумма трансфера должна составить 20 миллионов евро. «Ливерпуль» должен получить 10% от этой суммы. Таким образом мерсисайдский клуб заработал на это сделке целых два миллиона евро.

В прошлом сезоне Авонийи забил 15 голов в немецкой Бундеслиге. Футболист ранее был интересен «Астон Вилле», «Вест Хэму» и «Ньюкаслу», но в итоге гонку за его трансфер выиграл новичок АПЛ «Ноттингем Форест».