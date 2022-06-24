Документальный сериал про Погба получил самые низкие оценки в истории

Документальный сериал про французского футболиста Поля Погба получил самую низкую оценку за всю историю известного кинопортала IMDb.

Сериал «The Pogmentary» на основе оценок почти четырёх тысяч зрителей имеет лишь одну звезду из десяти и на данный момент является худшим сериалом в истории. Стоит отметить, что документалка про французского игрока получила катастрофически низкие оценки не только от простых зрителей, но и от критиков.

Напомним, что Поль Погба в прошлом сезоне выступал за «Манчестер Юнайтед». В ближайшее время француз собирается вернуться в туринский «Ювентус».