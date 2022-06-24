«Сампдория» хочет арендовать форварда «Тоттенхэма»

Руководители «Сампдории» планируют этим летом арендовать молодого испанского нападающего лондонского «Тоттенхэма» Бриана Хиля.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 21-летний испанский футболист может перебраться в клуб из Генуи на правах арендного соглашения. Стоит отметить, что в прошлом сезоне Хиль играл в аренде за «Валенсию». В услугах молодого форварда также заинтересованы французские клубы, а именно «Лион» и «Марсель».

В прошлом сезоне Бриан Хиль провёл в испанском чемпионате в составе «Валенсии» 13 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.