Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Сампдория» хочет арендовать форварда «Тоттенхэма»

24 Июня 2022 • 09:47 Комментировать

Руководители «Сампдории» планируют этим летом арендовать молодого испанского нападающего лондонского «Тоттенхэма» Бриана Хиля.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 21-летний испанский футболист может перебраться в клуб из Генуи на правах арендного соглашения. Стоит отметить, что в прошлом сезоне Хиль играл в аренде за «Валенсию». В услугах молодого форварда также заинтересованы французские клубы, а именно «Лион» и «Марсель».

В прошлом сезоне Бриан Хиль провёл в испанском чемпионате в составе «Валенсии» 13 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сампдория Бриан Хиль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июня
09:47 · Англия. Премьер-лига
«Сампдория» хочет арендовать форварда «Тоттенхэма»
09:42 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» озвучила цену на Кунде
09:33 · Англия. Премьер-лига
«Челси» уже отклонил несколько предложений от «Наполи» и других клубов по трансферу своего форварда
09:23 · Англия. Премьер-лига
Лондонские клубы хотят подписать защитника «Ювентуса»
09:18 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Интера»: «Помним предательство Лукаку, ему придётся заслужить наше доверие»
08:58 · Англия. Премьер-лига
Известно, когда Лукаку вернётся в Италию
08:51 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет увести игрока у Моуринью
08:14 · Англия. Премьер-лига
Эриксен выбирает между «Манчестер Юнайтед» и ещё одним клубом АПЛ
07:36 · Англия. Премьер-лига
Топ-клубы АПЛ хотят подписать полузащитника «Атлетико»
01:41 · Англия. Премьер-лига
Кейн снова будет спонсировать свою первую команду
23 Июня
23:46 · Англия. Премьер-лига
Защитник лондонского «Арсенала» перебрался в «Бохум»
23:28 · Англия. Премьер-лига
Роналду может стать футболистом мюнхенской «Баварии» 5
21:50 · Англия. Премьер-лига
«Милан» хочет приобрести полузащитника «Астон Виллы»
21:28 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» подписал нового голкипера
21:00 · Англия. Премьер-лига
Саа верит в Лэмпарда
Все новости
Рекомендуем