«Челси» уже отклонил несколько предложений от «Наполи» и других клубов по трансферу своего форварда

Лондонский «Челси» пока не намерен расставаться со своим нападающим Армандо Броей. По информации от журналиста Джейсона Бёрта, «синие» уже успели отклонить несколько предложений от таких клубов, как «Наполи», «Вест Хэм» и многих других команд.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель хочет понаблюдать за футболистом на предсезонной подготовке. Лишь после этого наставник клуба примет решение относительно будущего албанца.

В прошлом сезоне Броя забил 6 голов за «Саутгемптон» в английской Премьер-лиге. Напомним, форвард выступал за «святых» на правах годичной аренды. Футболист стал одним из открытий прошлой кампании.