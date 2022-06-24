Лондонские клубы хотят подписать защитника «Ювентуса»

«Вест Хэм» и «Фулхэм» хотят этим летом попробовать заполучить итальянского защитника туринского «Ювентуса» Луку Пеллегрини.

По информации известного инсайдера Николо Скиры, 23-летний итальянский футболист попал в сферу интересов двух лондонских команд, которые хотели бы подписать игрока в ближайшее время. Стоит отметить, что действующее соглашение Пеллегрини со «старой синьорой» рассчитано до июня 2025 года, а авторитетный портал transfermarkt оценивает его стоимость в девять миллионов евро.

В прошлом сезоне Лука Пеллегрини провёл в итальянском чемпионате 18 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.