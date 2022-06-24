Топ-клубы АПЛ хотят подписать полузащитника «Атлетико»

Три английские топ-команды хотят этим летом заполучить в свои ряды бельгийского полузащитника мадридского «Атлетико» Янника Карраско.

По информации As, в услугах 28-летнего бельгийского футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм». Наставник «матрасников» Диего Симеоне не хочет отпускать Карраско, так как рассчитывает на полузащитника в предстоящем сезоне. Стоит отметить, что сумма выкупа в контракте бельгийца составляет 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Янник Карраско провёл в испанской лиге 34 поединка, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью ассистами.