«Милан» хочет приобрести полузащитника «Астон Виллы»

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис может перейти в «Милан».

По сведениям Tuttomercatoweb, представители «Милана» провели встречу с окружением бразильского игрока. Помимо миланского клуба, в подписании Луиса заинтересована еще одна итальянская команда — «Рома».

24-летний бразилец в минувшем сезоне принял участие в 34 матчах Английской премьер-лиги, в которых смог забить два мяча и записать в свой актив три результативные передачи. Действующий трудовой договор Дугласа Луиса с «Астон Виллой» рассчитан до конца июня 2023 года. Согласно порталу transfermarkt стоимость футболиста составляет 38 миллионов евро.