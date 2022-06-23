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«Милан» хочет приобрести полузащитника «Астон Виллы»

23 Июня 2022 • 21:50 Комментировать

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис может перейти в «Милан».

По сведениям Tuttomercatoweb, представители «Милана» провели встречу с окружением бразильского игрока. Помимо миланского клуба, в подписании Луиса заинтересована еще одна итальянская команда — «Рома».

24-летний бразилец в минувшем сезоне принял участие в 34 матчах Английской премьер-лиги, в которых смог забить два мяча и записать в свой актив три результативные передачи. Действующий трудовой договор Дугласа Луиса с «Астон Виллой» рассчитан до конца июня 2023 года. Согласно порталу transfermarkt стоимость футболиста составляет 38 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Астон Вилла Дуглас Луис
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