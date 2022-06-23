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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Погба отказался от больших денег в «Манчестер Юнайтед»

23 Июня 2022 • 16:36 Комментировать

Журналисты Sky Sports разузнали детали переговоров между «Манчестер Юнайтед» и французским полузащитником Полем Погба.

По сообщению источника, руководство «красных дьяволов» было готово платить звездному футболисту порядка 300 тысяч фунтов в неделю. Однако это предложение не устроило хавбека, и он отказал манкунианцам.

После такого ответа «МЮ» свернул переговоры с Погба. Игрок покинет манкунианский гранд на правах свободного агента и, скорее всего, присоединится к туринскому «Ювентусу».

Поль защищал цвета английского коллектива с 2016 года. В прошлом сезоне он провел 20 поединков в АПЛ, забил один гол и отдал девять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба
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