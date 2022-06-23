«Брайтон» хочет купить одного из лучших бомбардиров Бундеслиги последних двух лет

«Брайтон» нацелился на покупку форварда из немецкой Бундеслиги. Речь идёт о нападающем «Штуттгарта» Саше Калайджиче, который этим летом, скорее всего, покинет команду. Об интересе «чаек» к футболисту сборной Австрии сообщает Sport Witness.

По сведениям источника, в борьбе за нападающего «Брайтону» предстоит столкнуться с конкуренцией от другого клуба из английской Премьер-лиги. Заполучить футболиста также хочет «Саутгемптон», чей главный тренер Ральф Хазенхюттль как раз ищет усиление в Бундеслиге, где ранее возглавлял «РБ Лейпциг».

Напомним, что Калайджич за последний два сезона забил 22 гола в немецкой Бундеслиге.