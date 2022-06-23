Марсьяль обсудит своё будущее в «МЮ» с тен Хагом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль в скором времени обсудит своё будущее с новым тренером команды Эриком тен Хагом. Согласно информации от Manchester Evening News, нидерландский специалист оставит форварда в команде, если клубу не удастся продать его по выгодной цене.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» изучает полученные предложения по трансферу Марсьяля, однако пока нет очевидного варианта, который устроил бы все стороны. Контракт игрока с «красными дьяволами» истекает через два года.

Напомним, что во второй половине прошлого сезона Марсьялю так и не удалось отличиться хотя бы одним голом, играя на правах аренды за «Севилью».