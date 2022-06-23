«Реал» интересуется топ-бомбардиром из АПЛ

Один из лидеров лондонского «Тоттенхэма» Сон Хынмин имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Как сообщает в соцсетях инсайдер Руди Галетти, в подписании нападающего заинтересован мадридский «Реал».

«Королевский» клуб рассматривает кандидатуры нескольких нападающих после срыва трансфера Килиана Мбаппе. Сон является одним из кандидатов на переезд в столицу Испании.

В минувшем сезоне Сон разделил «Золотую бутсу» АПЛ с египтянином Мохамедом Салахом – оба нападающих отметились 23 забитыми мячами.

Контракт Хынмина со «шпорами» рассчитан до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.