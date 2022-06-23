Сен-Максимен интересен клубу из топ-3 АПЛ

Полузащитник «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен вошёл в сферу интересов клуба из первой тройки английской Премьер-лиги. Согласно информации от журналиста Саймона Джонса, француза хочет приобрести лондонский «Челси».

«Синим» как раз нужно усиление в атаку, поэтому руководство всерьёз рассматривает вариант с приобретением Сен-Максимена, который является одним из лучших дриблёров Европы. Сумма сделки оценивается в районе 50 миллионов евро.

Напомним, что Сен-Максимен провёл всего три сезона в английской Премьер-лиге. Ранее футболист выступал во франции за «Ниццу», «Сент-Этьен», «Бастию» и «Монако».