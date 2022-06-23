Экс-защитник «Вест Хэма» перешёл в «Борнмут»

Английский защитник Райан Фредерикс на правах свободного агента перебрался в «Борнмут», который вернулся в элитный дивизион.

Как сообщает пресс-служба «вишен», 29-летний английский футболист, который до этого выступал за лондонский «Вест Хэм», официально подписал с «Борнмутом» двухлетнее соглашение. Стоит отметить, что Фредерикс уже присоединился к своей новой команде и начал подготовку к предстоящему сезону.

Напомним, что в прошлом сезоне Райан Фредерикс провёл в английском чемпионате в составе «Вест Хэма» лишь семь поединков, в которых получил одну жёлтую карточку.