«Верона» хочет подписать защитника «Арсенала»

Испанский защитник лондонского «Арсенала» Пабло Мари может перейти в итальянскую «Верону».

По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, 28-летний испанский футболист планирует остаться в Италии, где он уже выступал в прошлом сезоне на правах аренды в «Удинезе». На подписании защитника настаивает тренер «Вероны» Габриэле Чоффи, который как раз работал вместе с Мари в команде из Удине. Стороны в данный момент ведут переговоры.

В прошлом сезоне Пабло Мари провёл в итальянской лиге в составе «Удинезе» 15 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами.