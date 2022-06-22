«Арсенал» всё ближе к покупке нового форварда

«Арсенал» готовит новое предложение для «Манчестер Сити» по трансферу нападающего Габриэля Жезуса, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, переговоры выходят на финальный отрезок. «Горожане» готовы отпустить игрока, но только за достойное финансовое предложение. Для самого футболиста «канониры» уже подготовили контракт до 2027 года.

Жезус перешёл в манчестерский гранд в январе 2017 года из «Палмейраса» за 32 млн евро. С тех пор он провёл за «небесно-голубых» 236 матчей, в которых забил 95 мячей и отдал 46 результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 50 млн евро. Его действующее соглашение истекает в 2023 году.