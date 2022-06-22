Клопп: «Если ты любишь «Ливерпуль», значит должен любить и Мане»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал новость о переходе нападающего Садио Мане в мюнхенскую «Баварию». Напомним, что сенегалец ранее отказался продлевать контракт с мерсисайдским клубом и перебрался в команду Юлиана Нагельсманна за 32 миллиона евро.

«Я полностью уважаю его решение. Надеюсь, что болельщики нашего клуба тоже относятся к этому с пониманием. Если ты любишь «Ливерпуль», значит должен любить и Мане. О другом и не может идти речи», – сказал Клопп в интервью официальному сайту «Ливерпуля».

На замену Мане мерсисайдский клуб приобрёл 22-летнего нападающего Дарвина Нуньеса из лиссабонской «Бенфики».