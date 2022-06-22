Грановская и Чех не хотели отпускать Лукаку, но решающее слово было за Тухелем

Уже бывший спортивный директор «Челси» Марина Грановская вместе с техническим директором Петром Чехом выступали против ухода нападающего Ромелу Лукаку в миланский «Интер». Согласно информации от журналиста Мэтта Лоу, главный тренер клуба Томас Тухель проигнорировал желание руководства и попросил Тодда Бёли отпустить форварда.

Это подчеркивает то, что роль Томаса Тухеля при новых владельцах стала куда большей, чем раньше. Теперь немец отвечает не только за игру команды, а и за селекционную политику клуба.

Напомним, аренда Лукаку обойдётся миланскому «Интеру» в 8 миллионов евро.