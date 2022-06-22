«Тоттенхэм» готов предложить около 60 млн евро за Рафинью

«Тоттенхэм» намерен составить конкуренцию «Арсеналу» и «Барселоне» в борьбе за вингера «Лидса» Рафинью Диаса.

Бразилец рассчитывает сменить клубную прописку этим летом, но «Лидс» не торопится отпускать свою звезду. Согласно различным данным, руководство клуба запрашивает за трансфер от 55 до 65 млн евро. Как информирует журналист Джанлуиджи Лонгари, «Тоттенхэм» готов вступить в борьбу, предложив за 25-летнего игрока порядка 58 млн евро плюс 11-12 млн в виде возможных бонусов.

Рафинья Диас отметился 11 голами и тремя ассистами в прошедшем розыгрыше Английской премьер-лиги, проведя 35 матчей в составе «Лидса».