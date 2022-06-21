Мане: «Очень обрадовался, когда впервые узнал об интересе «Баварии»

Нападающий Садио Мане высказался о своём переходе из «Ливерпуля» в мюнхенскую «Баварию».

Сенегалец уже подписал контракт с чемпионами Германии и прошёл медосмотр.

«Когда мой агент впервые сообщил мне об интересе «Баварии», я сразу же обрадовался, – рассказал Мане в интервью Bild. – Мне было легко представить себя здесь. Для меня это правильный вариант, возникший в нужное время.

Агент говорил, что интерес проявляют и другие клубы, но я сразу почувствовал необходимость перейти в «Баварию», когда узнал об их планах. Они рассчитывали на меня больше, чем на кого-либо другого», – признался 30-летний футболист.