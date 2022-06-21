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Артета прокомментировал подписание Виейры

21 Июня 2022 • 21:47 Комментировать

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о подписании контракта с полузащитником «Порту» Фабиу Виейрой.

Артета сказал Sky Sports, что очень рад подписанию такого талантливого футболиста. Это очень креативный игрок, который добавит универсальности атакующей игре команды. Специалист отметил, что очень ждет начала работы с Виейрой.

Сообщается, что лондонский клуб заплатит португальскому «Порту» приблизительно сорок миллионов евро за полузащитника.

В минувшем сезона Виейра принял участие в 39 матчах, в которых забил 7 мячей и отдал 16 голевых передач с учетом всех турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Порту Арсенал Лондон Фабиу Виейра
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