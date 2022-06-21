Сабалета оценил шансы «Барселоны» на трансфер Силвы

Бывший защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета оценил шансы каталонской «Барселоны» на приобретение полузащитника «горожан» Бернарду Силвы, который, судя по всему, был бы не прочь присоединиться к команде Хави Эрнандеса.

«Я думаю, что «Барселону» ждёт тяжёлое время. Прямо сейчас Бернарду Силва является ключевым игроком для «Манчестер Сити». Но несмотря на это, по личным причинам он хочет покинуть клуб, но ему придётся найти команду, которая готова заплатить за него большие деньги. «Барселона» же сейчас таковой не является», – цитирует Сабалету издание Diario Sport.

Напомним, что Сабалета является двукратным чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити».