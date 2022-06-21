Франк: «Жду звонка Эриксена, в течении двух недель он сообщит о своём решении»

Тренер «Брентфорда» Томас Франк рассказал о ситуации с полузащитником Кристианом Эриксеном, которому в ближайшее время предстоит решить своё будущее. Напомним, что датчанин пока не продлил свой контракт с «пчёлами».

«Мы надеемся, что он решит в течении двух недель. Скоро он должен позвонить мне и сообщить о своём решении», – цитирует тренера «Брентфорда» журналист Фабрицио Романо.

В услугах Эриксена заинтересованы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». По некоторым слухам, датчанин уже успел отказать «красным дьяволам», но интерес «Тоттенхэма» пока является не очень серьёзным.