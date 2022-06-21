«Вест Хэм» повесил ценник на Влашича

Лондонский «Вест Хэм» принял решение расстаться с хорватским полузащитником Николой Влашичем, купленным у московского ЦСКА в прошлом году за 30 миллионов евро.

По данным Sportal.it, «молотобойцы» готовы отпустить хавбека, если за него заплатят 27 миллионов евро. Пока единственным претендентом на Влашича является «Торино». Итальянский клуб не в состоянии потянуть полноценный трансфер хорвата и его зарплату, а потому настаивает на арендном соглашении.

Влашич в прошлом сезоне сыграл за «Вест Хэм» 31 матч, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с лондонцами рассчитан до 2026 года.