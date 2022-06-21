«Ноттингем Форест» составит конкуренцию лондонскому клубу в борьбе за Уильямса

Защитник «Ливерпуля» Неко Уильямс этим летом может отправиться в «Ноттингем Форест». По информации от Liverpool Echo, «лесники» всерьёз намерены побороться за трансфер футболиста сборной Уэльса.

Напомним, что главным фаворитом на трансфер Уильямса считается лондонский «Фулхэм», в составе которого валлиец провёл прошлый сезон и помог команде оформить возвращение в английскую Премьер-лигу.

Тем не менее, не исключено, что Уильямс может отправиться в «Ноттингем Форест» к главному тренеру Стиву Куперу, который отлично умеет работать с молодёжью. Отметим, что «Ливерпуль» заинтересован только в полноценном трансфере.