«Манчестер Юнайтед» нашёл усиление в Бундеслиге

Фланговый защитник Давид Раум, правами на которого владеет немецкий «Хоффенхайм», находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед». Как информирует Sky Sport Germany, манкунианский гранд вступил в переговоры с немецким клубом по трансферу 24-летнего исполнителя.

«Хоффенхайм» готов к обсуждению сделки, если за Раума предложат порядка 30-35 миллионов евро. При этом портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов.

В сезоне-2021/2022 Давид принял участие в 35 поединках во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и 13 голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.