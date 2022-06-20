Вейналдум не вернётся на «Энфилд»

«Ливерпуль» не ведёт переговоров о возвращении полузащитника Джорджиньо Вейналдум из «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, слухи о возвращении хавбека на «Энфилд» оказались фальшивыми. Приоритетной задачей для «красных» является продление контракта с полузащитником Наби Кейта, чьё соглашение с английским клубом истекает в 2023 году.

Вейналдум выступал за «Ливерпуль» с 2016 года. В 2021 году он перешёл в «ПСЖ» в качестве свободного агента. Его контракт рассчитан до 2024 года.

В прошедшем сезоне 31-летний голландец провёл за парижский клуб 38 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три голевые передачи. Сайт Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.