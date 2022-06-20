Маротта: «Пока не можем объявить о трансфере Лукаку, но он – наша цель»

Спортивный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил, что клуб ведёт переговоры по возвращению нападающего Ромелу Лукаку из лондонского «Челси». Напомним, что бельгиец близок к переходу в стан «нерадзурри» на правах годичной аренды.

«Пока не можем ничего объявить о трансфере Дибалы, но он является нашей целью. То же самое могу сказать о Дибале», – цитирует Маротту итальянское издание Calciomercato.

Напомним, что сумма аренды Лукаку должна составить 10 миллионов евро. Бельгиец должен пройти медобследование и завершить своё возвращение в «Интер» уже на этой неделе.