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Маротта: «Пока не можем объявить о трансфере Лукаку, но он – наша цель»

20 Июня 2022 • 10:59 Комментировать

Спортивный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил, что клуб ведёт переговоры по возвращению нападающего Ромелу Лукаку из лондонского «Челси». Напомним, что бельгиец близок к переходу в стан «нерадзурри» на правах годичной аренды.

«Пока не можем ничего объявить о трансфере Дибалы, но он является нашей целью. То же самое могу сказать о Дибале», – цитирует Маротту итальянское издание Calciomercato.

Напомним, что сумма аренды Лукаку должна составить 10 миллионов евро. Бельгиец должен пройти медобследование и завершить своё возвращение в «Интер» уже на этой неделе.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Джузеппе Маротта Ромелу Лукаку
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