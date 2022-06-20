«Манчестер Юнайтед» нашёл альтернативу де Йонгу

Португальский хавбек Рубен Невеш может стать игроком «Манчестер Юнайтед». По информации инсайдера Фабрицио Романо, «красные дьяволы» рассматривают игрока «Вулверхэмптона» в качестве альтернативы голландцу Френки де Йонгу из каталонской «Барселоны».

Трансфер Невеша может обойтись манкунианцам почти в два раза дешевле перехода де Йонга. Стоимость Рубена оценивается в 40 миллионов евро, в то время как за голландца «Барса» хочет выручить около 85 миллионов.

Португалец защищает цвета «Вулверхэмптона» с лета 2017 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024.