Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» нашёл альтернативу де Йонгу

20 Июня 2022 • 09:49 Комментировать

Португальский хавбек Рубен Невеш может стать игроком «Манчестер Юнайтед». По информации инсайдера Фабрицио Романо, «красные дьяволы» рассматривают игрока «Вулверхэмптона» в качестве альтернативы голландцу Френки де Йонгу из каталонской «Барселоны».

Трансфер Невеша может обойтись манкунианцам почти в два раза дешевле перехода де Йонга. Стоимость Рубена оценивается в 40 миллионов евро, в то время как за голландца «Барса» хочет выручить около 85 миллионов.

Португалец защищает цвета «Вулверхэмптона» с лета 2017 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Рубен Невеш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июня
10:21 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» планирует подписать полузащитника «Тоттенхэма»
10:13 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не собирается продавать Окслейд-Чемберлена
10:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» уверен, что Альварес легко адаптируется к АПЛ
10:03 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не отпустит Уильямса в аренду
10:00 · Англия. Премьер-лига
Мартинес и Жезус – две главные цели «Арсенала» на летнее трансферное окно
09:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл альтернативу де Йонгу
09:46 · Англия. Премьер-лига
Гаттузо хочет видеть Бакайоко в «Валенсии»
09:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на игрока «Манчестер Сити»
09:36 · Англия. Премьер-лига
В ближайшие часы «Вест Хэм» объявит о трансфере Агера
09:25 · Англия. Премьер-лига
Кавани рассказал о вариантах продолжения карьеры
09:07 · Англия. Премьер-лига
«Милан» близок к трансферу бельгийского нападающего
08:56 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет купить лучшего защитника Серии А
08:32 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» готовит новое предложение по трансферу полузащитника «Барселоны»
08:21 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет приобрести Морату
08:18 · Англия. Премьер-лига
Конте хочет перехватить у «Арсенала» звёздного форварда «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем