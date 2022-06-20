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Гаттузо хочет видеть Бакайоко в «Валенсии»

20 Июня 2022 • 09:46 Комментировать

Новый тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо хочет пригласить в команду полузащитника «Челси» Тьемуа Бакайоко. По информации от издания Calciomercato, «летучие мыши» заинтересованы только в аренду француза, хотя его контракт с «синими» истекает всего через год.

Гаттузо ранее работал с Бакайоко в «Наполи» и «Милане», где футболист играл на правах аренды. Об интересе «Валенсии» к Бакайоко стало известно как только Гаттузо начали связывать с назначением в команду.

Бакайоко скитается по арендам с сезона-2018/19. Француз провалился после перехода в из «Монако» в «Челси», а лондонский клуб так и не смог до сих пор избавиться от футболиста на полноценной основе.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Челси Дженнаро Гаттузо Тьемуа Бакайоко
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