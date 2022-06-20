«Челси» нацелился на игрока «Манчестер Сити»

Голландский защитник Натан Аке может сменить «Манчестер Сити» на другой английский топ-клуб. По сообщениям журналистов The Telegraph, оформить трансфер игрока желает лондонский «Челси».

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро. Срок действующего трудового договора Аке с «горожанами» рассчитан до середины 2025 года.

В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги Натан провел 14 матчей, в которых записал на свой счет два забитых мяча. Вместе с «Манчестер Сити» защитник стал чемпионом Англии.