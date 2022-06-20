«Милан» близок к трансферу бельгийского нападающего

Бельгийский форвард Дивок Ориги, попрощавшийся на днях с «Ливерпулем», близок к переходу в «Милан». По данным Corriere dello Sport, в ближайшие дни 27-летний футболист пройдет медицинское обследование перед трансфером.

Источник отмечает, что все условия сделки уже согласованы. Для официального оформления трансфера Ориги остается пройти медосмотр.

Дивок являлся футболистом «Ливерпуля» с 2014 года. В прошлом сезоне английской Премьер-лиги бельгиец поучаствовал в 18 поединках за мерсисайдцев, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и четыре голевые передачи.