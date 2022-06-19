В «Челси» уверены, что подпишут Стерлинга

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может перейти в «Челси», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, в «Челси» уверены, что смогут подписать вингера сборной Англии. Главному тренеру «синих» Томасу Тухелю очень нравится Стерлинг, поэтому лондонцы ведут активную работу по этой сделке. Сообщается, что сумма трансфера может составить 35 миллионов фунтов (примерно 41 миллион евро).

Действующий контракт Стерлинга с «горожанами» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне англичанин провёл в составе «Манчестер Сити» 47 матчей, забив в них 17 голов и отдав девять результативных передач.