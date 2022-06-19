«Тоттенхэм» намерен усилиться защитником «Байера»

«Тоттенхэм» проявляет интерес к защитнику «Байера» Пьеро Инкапье, сообщает The Sun.

По информации источника, в 20-летнем футболисте заинтересован лично главный тренер «шпор» Антонио Конте. Немецкий клуб готов расстаться с колумбийцем за 34 миллиона фунтов (39,7 миллионов евро).

Контракт Инкапье с клубом Бундеслиги рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 17 миллионов евро.

В минувшем сезоне Инкапье провёл в составе «Байера» 33 матча, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.