«Арсенал» уверен, что новое предложение по Жезусу будет принято

В лондонском «Арсенале» считают, что согласие «Манчестер Сити» по трансферу Габриэля Жезуса вот-вот будет достигнуто.

Руководство «канониров» сегодня вышло на «горожан» с новым предложением относительно бразильского нападающего – 42,5 млн евро. По сведениям бразильских СМИ, «Арсенал» уверен, что данная сделка будет одобрена манчестерским клубом.

Контракт Габриэля Жезуса с «Манчестер Сити» истекает следующим летом. Вопрос ухода 25-летнего футболиста стал особенно актуальным после объявления о скором прибытии в команду Хосепа Гвардиолы нападающего Эрлинга Холанна, который, как ожидается, станет основным форвардом действующих победителей АПЛ.