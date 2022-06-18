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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» уверен, что новое предложение по Жезусу будет принято

18 Июня 2022 • 23:33 Комментировать

В лондонском «Арсенале» считают, что согласие «Манчестер Сити» по трансферу Габриэля Жезуса вот-вот будет достигнуто.

Руководство «канониров» сегодня вышло на «горожан» с новым предложением относительно бразильского нападающего – 42,5 млн евро. По сведениям бразильских СМИ, «Арсенал» уверен, что данная сделка будет одобрена манчестерским клубом.

Контракт Габриэля Жезуса с «Манчестер Сити» истекает следующим летом. Вопрос ухода 25-летнего футболиста стал особенно актуальным после объявления о скором прибытии в команду Хосепа Гвардиолы нападающего Эрлинга Холанна, который, как ожидается, станет основным форвардом действующих победителей АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Габриэль Жезус
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