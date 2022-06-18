«Челси» составит конкуренцию «Манчестер Сити» в борьбе за Кукурелью

Лондонский «Челси» намерен составить конкуренцию «Манчестер Сити» в борьбе за защитника «Брайтона» Марка Кукурелью. По информации от The Athletic, «синие» не намерены оставлять попытки заполучить испанца.

При этом отмечается, что сам Кукурелья хочет присоединиться именно к «Манчестер Сити». Сделка может не состояться, если «Брайтон» будет продолжать настаивать на сумме в размере 60 миллионов евро. Если «Челси» согласится заплатить эти деньги, у клуба появится шанс на трансфер.

Кукурелья провёл всего один сезон в английской Премьер-лиге, после чего заинтересовал сразу два топ-клуба из первой тройки. Игрок является воспитанником каталонской «Барселоны».