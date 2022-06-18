«Манчестер Сити» получит дополнительные 5 миллионов евро за трансфер Торреса

«Манчестер Сити» должен получить от каталонской «Барселоны» бонусные 5 миллионов евро за трансфер Феррана Торреса, который состоялся зимой. Согласно информации от издания The Athletic, что такая выплата предусматривалась в договоре между клубами в случае, если «сине-гранатовые» по итогам сезона попадут в Лигу чемпионов.

Таким образом общая сумма трансфера Феррана Торреса должна составить 60 миллионов евро. Футболист теперь занимает восьмое место в списке самых дорогих футболистов в истории «Барселоны».

Напомним, что Ферран Торрес в прошлом сезоне отметился четырьмя голами и четырьмя ассистами за «Барселону» за полгода в испанской Ла Лиге.