Марез останется в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез останется в клубе на следующий сезон. По информации от журналиста Пола Балуса, алжирец решил не покидать «горожан» в это межсезонье.

Напомним, что контракт Мареза с «Манчестер Сити» истекает в конце следующего сезона. Ранее вариант с покупкой футболиста рассматривал французский «ПСЖ», который хотел приобрести алжирца на замену Неймару.

Марез перебрался в «Манчестер Сити» из «Лестера» летом 2018 года. В стане «горожан» алжирский полузащитник завоевал три чемпионских титула английской Премьер-лиги. Ещё один подобный трофей футболист ранее выиграл в составе «Лестера».