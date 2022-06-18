«Удинезе» не хочет отпускать своего молодого защитника в «Тоттенхэм»

Боссы «Удинезе» не хотят отпускать молодого итальянского защитника Дестини Удоги в лондонский «Тоттенхэм».

Генеральный директор клуба из Удине Пьерпаоло Марино заявил журналистам, что команда не будет продавать 19-летнего итальянского футболиста в «Тоттенхэм» после одного успешного сезона. Напомним, что «шпоры» очень хотят заполучить в свои ряды молодого защитника. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость Удоги в солидные 17 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Дестини Удоги провёл в итальянском чемпионате 35 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя ассистами.