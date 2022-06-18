«Арсенал» предложил рекордные деньги за звёздного африканского нападающего

Нигерийский нападающий Виктор Осимхен является приоритетной трансферной целью лондонского «Арсенала». Об этом информирует Football.London.

Согласно сообщениям источника, «канониры» предложили «Наполи», владеющему правами на игрока, рекордные 98 миллионов евро. Если сделка состоится, Осимхен станет самым дорогим приобретением в истории лондонцев.

Ранее «Арсенал» предлагал за Осимхена 60 миллионов евро, но такая сумма не устроила неаполитанцев.

В минувшем сезоне Виктор отметился 18 забитыми мячами и шестью результативными передачами в 32 поединках во всех турнирах.