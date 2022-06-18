Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» предложил рекордные деньги за звёздного африканского нападающего

18 Июня 2022 • 06:43 Комментировать

Нигерийский нападающий Виктор Осимхен является приоритетной трансферной целью лондонского «Арсенала». Об этом информирует Football.London.

Согласно сообщениям источника, «канониры» предложили «Наполи», владеющему правами на игрока, рекордные 98 миллионов евро. Если сделка состоится, Осимхен станет самым дорогим приобретением в истории лондонцев.

Ранее «Арсенал» предлагал за Осимхена 60 миллионов евро, но такая сумма не устроила неаполитанцев.

В минувшем сезоне Виктор отметился 18 забитыми мячами и шестью результативными передачами в 32 поединках во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Наполи Виктор Осимхен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июня
08:46 · Англия. Премьер-лига
Назван фаворит на подписание Бэйла
07:45 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» решил, что сделает с Влашичем
07:39 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» покупает нападающего «Тоттенхэма»
07:22 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелен на трансфер бельгийского полузащитника
07:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет получить скидку на де Йонга
07:06 · Англия. Премьер-лига
Месси или Роналду: Ван Бастен дал ответ, кто круче 2
06:54 · Англия. Премьер-лига
Лено может сменить «Арсенал» на другой лондонский клуб
06:49 · Англия. Премьер-лига
Тилеманс хочет продолжить карьеру в европейском гранде
06:43 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предложил рекордные деньги за звёздного африканского нападающего
04:05 · Англия. Премьер-лига
Мадридский «Реал» не отказался от планов по покупке Холанна
03:53 · Англия. Премьер-лига
Лено обойдется «Фулхэму» в восемь миллионов евро
02:26 · Англия. Премьер-лига
Эдуар Менди признал, что до сих пор не смирился с непопаданием в число номинантов на «Золотой мяч»-2021
02:06 · Англия. Премьер-лига
В «Мидлсбро» пригласили Раванелли для презентации новых футболок команды
01:41 · Англия. Премьер-лига
Мане подпишет контракт с «Баварией» во вторник
01:36 · Англия. Премьер-лига
Биссума обошёлся «Тоттенхэму» в 28 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем