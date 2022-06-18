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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Мидлсбро» пригласили Раванелли для презентации новых футболок команды

18 Июня 2022 • 02:06 Комментировать

В «Мидлсбро» решили представить общественности новые футболки для следующего сезона, и для их презентации руководство клуба решило пригласить игрока, оставившего нестираемый след в истории клуба.

Речь идет об итальянском форварде Фабрицио Раванелли, который провел в составе команды лишь один сезон, 1996/1997, став ее лучшим бомбардиром в год ,когда команда добралась и до финала Кубка Лиги, и до финала Кубка Англии. Увы, но при этом она вылетела из английской Премьер-лиги по итогам сезона.

Ну а Раванелли, сделавший себе имя в «Ювентусе», все-таки ушел, но уже так и не заиграл толком в других клубах. Теперь в «Мидлбсро» вспомнили о нем и пригласили презентовать футболки образца сезона 2022/2023.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабрицио Раванелли Мидлсбро
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