В «Мидлсбро» пригласили Раванелли для презентации новых футболок команды

В «Мидлсбро» решили представить общественности новые футболки для следующего сезона, и для их презентации руководство клуба решило пригласить игрока, оставившего нестираемый след в истории клуба.

Речь идет об итальянском форварде Фабрицио Раванелли, который провел в составе команды лишь один сезон, 1996/1997, став ее лучшим бомбардиром в год ,когда команда добралась и до финала Кубка Лиги, и до финала Кубка Англии. Увы, но при этом она вылетела из английской Премьер-лиги по итогам сезона.

Ну а Раванелли, сделавший себе имя в «Ювентусе», все-таки ушел, но уже так и не заиграл толком в других клубах. Теперь в «Мидлбсро» вспомнили о нем и пригласили презентовать футболки образца сезона 2022/2023.