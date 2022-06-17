«Ноттингем Форест» готов продать Джонсона за 45 миллионов евро

Новичок английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» будет готов расстаться со своим звёздным воспитанником Бреннаном Джонсоном за 45 миллионов евро. Об этом сообщает издание Manchester Evening News.

Молодой и перспективный Джонсон входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Тем не менее, по сведениям источника, «красные дьяволы» пока не готовы платить большие деньги за игрока, который не провёл ни одного полноценного сезона в высшем дивизионе Англии.

В прошлой кампании 21-летний Джонсон забил в Чемпионшипе 18 голов и отдал 10 результативных передач. Подобная результативность хавбека помогли «лесникам» оформить возвращение в АПЛ.