«Порту» выпустил объявление на своём сайте, где подтвердил переход полузащитника Фабиу Вийера в лондонский «Арсенал». Теперь футболисту осталось прибыть в Великобританию, пройти медосмотр и подписать с «канонирами» контракт.

В услугах Вийера ранее также был заинтересован «Манчестер Юнайтед». Также за игроком пристально следил «Ливерпуль», но в итоге сделку по трансферу полузащитника сумел закрыть лондонский «Арсенал».

В прошлом сезоне Вийера забил 6 голов и отдал 14 ассистов в чемпионате Португалии. Футболист уже не раз вызывался во взрослую национальную сборную своей страны.