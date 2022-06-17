«Ноттингем Форест» нацелился на Ниакате из «Майнца»

Новичок английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» хотел бы пополнить свои ряды центральным защитником немецкого «Майнца» Мусса Ниакате. Об это сообщает в социальных сетях итальянский журналист Николо Скира.

В данный момент клубы ведут активные переговоры. Немецкий портал Transfermarkt оценивает 26-летнего француза в 16 миллионов евро. К слову, Ниакате играет за «Майнц» с лета 2018 года, после того как перешёл из французского «Метца».

В прошлом сезоне немецкой Бундеслиги Ниакате отметился четырьмя голами за «Майнц» в 30 поединках. Ранее французом активно интересовался лондонский «Тоттенхэм».