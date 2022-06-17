«Ливерпуль» близок к трансферу нового защитника

Фланговый защитник Кэлвин Ремзи, выступающий в шотландском чемпионате за «Абердин», попал в трансферный шорт-лист «Ливерпуля», об этом сообщает Sky Sports.

Стороны уже вступили в переговорный процесс и обсуждают сумму в размере четырех миллионов фунтов. Кроме того, шотландский клуб может заработать дополнительно 2,5 миллиона в качестве бонусных выплат.

В прошлом сезоне 18-летний защитник сыграл 24 матча в чемпионате Шотландии, записав себе в актив один забитый мяч и четыре результативные передачи.

По итогам минувшего розыгрыша АПЛ «красные» стали серебряными призерами.