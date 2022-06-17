Клуб АПЛ может усилиться звёздным нападающим «ПСЖ»

Аргентинский форвард Мауро Икарди, который не получает стабильной игровой практики в «ПСЖ», может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Согласно сведениям журналистов Sport Witness, новым местом работы звездного футболиста может стать середняк чемпионата Англии «Вулверхэмптон». Парижский клуб уже обратился к агенту Жорже Мендешу с просьбой поспособствовать этому трансферу.

29-летний центральный нападающий выступает за «ПСЖ» с лета 2020 года. Его контракт рассчитан до середины 2024 года, а трансферная стоимость составляет 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне Лиги 1 Мауро забил четыре гола в 24 матчах.