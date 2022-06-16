Экс-защитник «Манчестер Юнайтед»: Моуринью чуть не довёл меня до слёз

Молодой английский защитник «Лилля» Анхель Гомес, до этого выступавший за «Манчестер Юнайтед», вспомнил о работе с Жозе Моуринью.

Гомес сказал Mirror, что однажды португальский тренер взял его на игру с основной команды. Защитник отметил, что на одном из ужинов Моуринью чуть было не довёл его до слёз.

«Он посмотрел на меня и сказал, что со мной он находится в полной **** [заднице]. Я думал, что он шутит, но Жозе был серьёзен. Я вернулся в свою комнату и чуть не расплакался», - добавил Гомес.

В прошедшем сезоне Анхель Гомес провёл во французской лиге в составе «Лилля» 24 встречи, в которых отметился одним голом и одним ассистом.