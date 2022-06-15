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«Ноттингем Форест» хочет арендовать Хендерсона

15 Июня 2022 • 15:30 Комментировать

«Ноттингем Форест» обратился к «Манчестер Юнайтед» с предложением об аренде запасного голкипера Дина Хендерсона. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, «лесники» хотят включить в сделку опцию выкупа за 20 миллионов евро.

Ранее основной голкипер «Ноттингем Форест» Брис Самба отказался продлевать контракт с клубом и выразил желание покинуть команду. Нынешнее соглашение вратаря с «лесниками» рассчитано до 2023 года.

Ранее Хендерсона активно связывали с переходом в «Ньюкасл», но «Манчестер Юнайтед» отказался идти на уступки в вопросе с продажей своего воспитанника.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Дин Хендерсон
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