«Лион» и «Марсель» интересуются защитником «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи может продолжить карьеру во Франции, сообщает Get French Football News.

По информации источника, интерес к ивуарийцу проявляют «Лион» и «Марсель».

Несмотря на то, что контракт футболиста с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2024 года, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг не рассчитывает на Байи и намерен расстаться со своим игроком. Сообщается, что руководство «Манчестер Юнайтед» хочет заработать на продаже защитника порядка 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне 28-летний футболист провёл в составе английского клуба семь матчей, не отметившись в них результативными действиями. Цвета манкунианцев Байи защищает с 2016 года.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 6 миллионов евро.